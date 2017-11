Pénuries de main-d’oeuvre… bon marché?

Récemment, on a fait état d’importantes pénuries de main-d’oeuvre au Québec. Il faudrait, me semble-t-il, s’interroger sur les causes réelles de ce phénomène. Ayant travaillé plus de vingt ans comme professionnel en main-d’oeuvre, j’ai acquis la conviction que les pénuries se retrouvaient surtout dans des secteurs d’activité où la rémunération se situe entre le salaire minimum de 11,25 $/h et 14 $/h. Qui, en effet, souhaiterait par exemple travailler dans le secteur des services de l’hébergement, de la restauration, du commerce au détail et des soins aux personnes, comme préposés aux bénéficiaires par exemple, où le salaire plafonne à 14 $ l’heure ?

Autrement dit, on fait face à des pénuries de main-d’oeuvre artificielles créées par des conditions de travail médiocres, caractérisées par la précarité et les bas salaires qui n’assurent pas le minimum vital. Au lieu de crier aux pénuries, offrons d’abord des conditions de travail décentes. Tous nos emplois seront alors plus attractifs pour la main-d’oeuvre québécoise…