La planète n’est pas prête à faire face à la révolution en cours

Si les économies développées et émergentes n’agissent pas sans tarder pour resserrer les mailles de leur filet social et adapter leur système d’éducation, des travailleurs du monde entier deviendront des victimes plutôt que des bénéficiaires de l’actuelle transformation du marché du travail.

Le Forum économique mondial (FEM) pose ce dur constat dans un document de réflexion publié mercredi, tout en offrant des pistes de solution pour permettre aux économies de la planète d’effectuer la nécessaire transition vers le « nouveau monde du travail ».

L’organisation indépendante explique d’entrée de jeu que les nouvelles technologies, la mondialisation, l’évolution des préférences des consommateurs et les changements démographiques ont lentement modifié le marché du travail au cours des deux dernières décennies et que la tendance s’accélère.

L’automatisation ou la délocalisation de certaines tâches a par exemple fait disparaître des emplois et forcé des employés à obtenir une formation en cours de carrière.

En parallèle, les parcours se diversifient : l’employé à temps plein travaillant pour un employeur unique demeure prédominant dans les pays développés, mais il cohabite plus que jamais avec des employés qui travaillent à leur compte ou pour plusieurs employeurs à la fois.

Pas prêts

« Dans les économies développées, la plupart des filets sociaux, des statistiques sur l’emploi, des services financiers et des systèmes d’éducation pour adultes ne sont pas préparés à cette croissance de l’emploi déformalisé », note le rapport inspiré par les échanges de différents leaders et experts internationaux provenant des secteurs public et privé.

La plupart des études prédisent que les transformations du marché du travail se traduiront par des pertes surpassant les gains à court terme, mais qu’elles offriront des possibilités intéressantes à moyen et à long terme, indique-t-on. Les scénarios les plus optimistes s’appuient cependant sur le fait que les travailleurs pourront acquérir les compétences nécessaires pour tirer leur épingle du jeu et qu’un filet social permettra de les soutenir dans la transition.

« Sans ce soutien, plusieurs économies risquent de voir la peur et l’incertitude se répandre dans la population, en plus d’assister à une croissance des inégalités de revenus — perçues ou réelles — et des conflits sociaux et politiques qui y sont associés », prévient le document d’analyse.

Réformes nécessaires

Le FEM souligne que moins de 10 % de tous les emplois sont appelés à être entièrement automatisés par des technologies actuellement éprouvées, tout en précisant que les deux tiers des emplois comprennent au moins un tiers de tâches ou d’activités qui pourraient être automatisées.

Il est donc essentiel de développer la formation pour adultes afin de permettre aux travailleurs de jouer de nouveaux rôles, insiste-t-on. Pour ce faire, le FEM incite les gouvernements à passer d’un système d’éducation axé sur les jeunes à un système où l’apprentissage se fait à toutes les étapes d’une vie.

Le rapport ajoute que « la majorité des systèmes de sécurité sociale existants ont été construits en s’appuyant sur le modèle de l’emploi à temps plein pour un employeur unique ». « Mais de nos jours, poursuit-on, les gens travaillent, étudient, fondent une famille et prennent leur retraite de manière différente que par le passé. »

Le FEM invite donc les entreprises et les gouvernements à travailler main dans la main pour développer des systèmes de sécurité sociale associés à l’employé plutôt qu’à l’employeur, pouvant suivre le travailleur d’un emploi à un autre au cours de sa carrière.

Tous les âges

La transformation du monde du travail se manifestera aussi par la composition de la force de travail, fait remarquer l’organisation. Vieillissement de la population oblige, plusieurs pays verront bientôt cinq générations d’employés travailler au même moment. Et comme les trois-quarts des baby-boomers de plusieurs pays développés prévoient de prendre leur retraite plus tard que leurs prédécesseurs, il faut revoir notre perception de la valeur des employés, indique le rapport.

Cela pourrait vouloir dire, par exemple, d’aplanir l’échelle hiérarchique et d’inviter les employés de tous les âges à partager leurs compétences, peu importe leur âge.