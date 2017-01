À Detroit, l’industrie automobile montre patte blanche à Trump

Mis sous pression par Donald Trump, les grands groupes automobiles ont montré patte blanche lundi au salon de Detroit en vantant leurs investissements aux États-Unis par crainte d’être pris en grippe par le président américain désigné.

Parti en guerre contre les délocalisations, M. Trump s’en est récemment pris aux grands noms de l’automobile mondiale et son ombre plane sur la 29e édition de la grand-messe du secteur, qui s’est ouverte dans la métropole du Michigan.

M. Trump, qui succédera à Barack Obama le 20 janvier, veut contraindre les groupes automobiles présents sur le sol américain à freiner leurs délocalisations vers le Mexique où de nombreuses usines ont été ouvertes lors de la dernière décennie grâce à l’accord de libre-échange ALÉNA.

Face à la pression, l’industrie automobile allemande a tenu à souligner à Detroit qu’elle avait « quadruplé (sa) production aux États-Unis entre 2009 et 2016, de 214 000 à 850 000 », selon Matthias Wissmann, le président de la fédération allemande de l’automobile VDA, qui regroupe notamment Daimler, BMW et Volkswagen.

« C’est un engagement clair envers les États-Unis en tant que base industrielle », a estimé M. Wissmann, prenant toutefois le contrepied de M. Trump en assurant qu’« il serait habile de ne pas remettre en question l’absence de taxes à l’importation au sein de l’ALÉNA ».

S’il s’en est déjà pris aux américains General Motors et Ford et au japonais Toyota, Donald Trump, élu sur la promesse de ramener des emplois industriels aux États-Unis, n’a pas encore attaqué un constructeur allemand.

Sur la sellette, Ford et Fiat-Chrysler ont, eux, déjà choisi de lui tendre la main, le premier en annulant un investissement de 1,6 milliard de dollars au Mexique et le second en rapatriant aux États-Unis la production d’une camionnette à plateau et en annonçant la création de 2000 emplois.

It's finally happening - Fiat Chrysler just announced plans to invest $1BILLION in Michigan and Ohio plants, adding 2000 jobs. This after... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 janvier 2017

Ford said last week that it will expand in Michigan and U.S. instead of building a BILLION dollar plant in Mexico. Thank you Ford & Fiat C! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 janvier 2017

« On y est enfin arrivé, s’est félicité M. Trump dans un tweet lundi. Merci Ford et Fiat ! »

Absent du Mexique, le constructeur suédois Volvo, dont l’actionnaire principal est chinois, vante pour sa part son installation à Charleston, en Caroline du Sud, où il va commencer à produire la prochaine génération de berlines moyennes S60 en 2018.

Première usine de Volvo en Amérique du Nord après celles de Suède et de Chine, ce site devrait exporter la moitié de sa production, mettant ainsi en valeur les produits made in America si chers à Donald Trump.

VW rattrapé par le «dieselgate»

La veille, Volkswagen avait essayé d’amadouer M. Trump en s’engageant à produire ses futurs véhicules électriques aux États-Unis. Le groupe aux 12 marques pourrait agrandir les capacités de son usine de Chattanooga, au Tennessee, où Volkswagen emploie jusqu’à 3200 personnes.

Mais VW, qui s’est évertué lundi à présenter une vision d’un retour en grâce auprès des consommateurs américains avec de nouveaux 4x4 urbains et un prototype électrique aux lignes proches de son légendaire Combi, a été rattrapé par le dieselgate.

C’est en effet lundi, en pleine fête de l’automobile à Detroit, que le ministère de la Justice a choisi d’annoncer la mise en accusation d’un cadre de VW dans le cadre du scandale aux moteurs truqués. Oliver Schmidt, ancien interlocuteur des autorités de protection de l’environnement américaines au sein du constructeur allemand, avait été arrêté samedi à Miami.

Le salon, qui ouvrira ses portes au public samedi après cinq jours dédiés aux professionnels et aux médias, a débuté avec l’attribution du prix de la voiture de l’année à la Chevrolet Bolt, la berline 100 % électrique de General Motors commercialisée depuis peu et dont le prix — 30 000 $ en moyenne — est censé séduire le consommateur.

Côté nouveautés, Ford a joué sur la nostalgie en ressuscitant deux de ses noms les plus mythiques : le petit pick-up Ranger et le 4x4 Bronco.

Toyota, de son côté, a présenté une énième édition de sa berline moyenne Camry, valeur sûre du marché depuis 20 ans, mais dont la prééminence a été contestée par la montée en régime des camionnettes, VUS et autres 4x4 urbains, qui représentent aujourd’hui plus de 60 % du marché américain, à la faveur de prix du carburant encore très bas aux États-Unis.