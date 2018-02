Les immigrants norvégiens dont rêve Trump viennent aujourd’hui d’Haïti

On quitte rarement son pays de gaieté de coeur. Les économies qui accueillent ces travailleurs venus d’ailleurs ont rarement à le regretter.

Le président américain, Donald Trump, a profité de son discours sur l’état de l’Union, cette semaine, pour revenir sur un thème qui lui est cher : la menace que ferait peser l’immigration sur les États-Unis. Il a de nouveau largement assimilé les immigrants, au pire à des criminels en puissance, au mieux à des voleurs d’emplois. Il a pressé le Congrès de lui donner les moyens d’attirer plus de diplômés universitaires à la place de tous ces travailleurs peu qualifiés. Le caractère public et solennel de l’événement l’a empêché de répéter la question qu’il s’était posée quelques semaines auparavant, à savoir pourquoi on ne recevait pas plus d’immigrants d’endroits comme la Norvège plutôt que de « pays de merde » comme Haïti, le Salvador ou ceux d’Afrique ?

Le président américain et ses amis ne sont pas les seuls à tenir de tels propos. On les entend aussi dans plusieurs autres économies développées, y compris le Canada, mais également dans des pays moins riches.

Il est bon de rappeler, en partant, qu’ici comme ailleurs, le premier choix de la grande majorité des gens serait de pouvoir faire leur vie parmi leurs proches et amis dans leur propre pays.

Près de 250 millions d’individus vivent tout de même dans un autre pays que celui de leur naissance, rappelait, il y a un an, un rapport de la firme de consultants McKinsey citant des statistiques de 2015. De ce nombre, 80 % viennent de pays en voie de développement, notamment de l’Amérique latine (18 %), de l’Europe de l’Est et de l’Asie centrale (16 %) ainsi que du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord (14 %). Au premier rang, on trouve des Indiens (16 millions), des Mexicains (12 millions), des Russes (11 millions) et des Chinois (10 millions).

À l’autre bout du voyage, près des deux tiers de tous ces migrants ont élu domicile dans des pays développés. Les dix pays les plus populaires comme destinations ont accueilli à eux seuls la moitié d’entre eux. Les États-Unis sont de loin les plus populaires (47 millions), suivis par l’Allemagne (12 millions), la Russie (12 millions) et l’Arabie saoudite (10 millions), puis par un bloc d’une demi-douzaine de pays, dont le Canada (8 millions), le Royaume-Uni (9 millions) et les Émirats arabes unis (8 millions).

Moins de 10 % de tous ces migrants sont des réfugiés chassés de leurs pays par la guerre, la famine ou d’autres calamités naturelles ou politiques. Le tiers sont des diplômés universitaires, mais la forte majorité ne sont armés que d’un diplôme secondaire ou moins.

La manne immigrante

L’arrivée de ces étrangers n’est pas sans entraîner une augmentation des dépenses publiques en structures d’accueil et en programmes sociaux, constate McKinsey. Mais elle débouche aussi sur des emplois et une activité économique qui assurent des revenus supplémentaires aux gouvernements pour un impact fiscal final neutre ou légèrement positif.

À terme, les migrants représentent une véritable manne économique totalisant presque 7000 milliards $US par année, soit l’équivalent de 9,4 % de la richesse mondiale pour seulement 3,4 % de la population. Près de 90 % de ces retombées profitent aux pays développés, aux premiers rangs desquels on trouve les États-Unis (2000 milliards), mais aussi l’Allemagne (550 milliards) et le Canada (320 milliards).

Ces retombées économiques sont en parts égales le fait du groupe des migrants diplômés universitaires et de celui des moins qualifiés. Aux États-Unis, les migrants sont ainsi à l’origine de plus de la moitié des nouveaux brevets et des entreprises en démarrage valant plus d’un milliard. Mais la plupart de ceux qui se lancent en affaires le font dans le commerce au détail, la construction ou la restauration. Contrairement aux préjugés répandus, les immigrants ont généralement peu d’impact sur les salaires et l’emploi des travailleurs du pays, entre autres parce qu’ils occupent souvent des emplois dont les autres ne veulent pas.

L’intégration des populations venues de l’extérieur n’est pas toujours facile. Une forte amélioration à ce chapitre, non seulement dans l’emploi, mais aussi en matière d’éducation, de logement, de santé et d’engagement communautaire, se traduirait globalement par des retombées de 800 à 1000 milliards de dollars supplémentaires par année.

Les Norvégiens d’Haïti

Quant aux Norvégiens, ils ont été près d’un million au XIXe et au XXe siècle à tenter leur chance aux États-Unis, soulignait The Atlantic le mois dernier. Un peu comme pour les immigrants irlandais, italiens ou canadiens-français à la même époque, leur pays était alors un « pays de merde », comme dirait Donald Trump, avec un chômage élevé, un manque de terre cultivable et de faibles chances de se sortir de la misère. Bien que blancs et chrétiens, ils ont souvent eu du mal à s’intégrer à leur pays d’adoption, au point où 70 % d’entre eux ont fini par refaire le chemin inverse.

En 2016, il n’y a eu que 362 Norvégiens qui ont tenté l’aventure, essentiellement parce que leur pays est devenu prospère et que la plupart des indicateurs de qualité de vie y sont désormais plus élevés qu’aux États-Unis.

En fait, et n’en déplaise au président américain et à ses amis, les Norvégiens d’aujourd’hui viennent justement d’Haïti, du Mexique, de l’Inde, de la Chine ou de l’Afrique.