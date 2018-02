Une année record dans les fusions-acquisitions au Canada

Les activités de fusions et d’acquisitions au Canada ont connu une année 2017 record. Le marché américain et le secteur technologie ont retenu le gros de l’attention.

Dans son rapport 2017, le cabinet PwC souligne que les activités de fusions et d’acquisitions au Canada ont atteint leur plus haut niveau des cinq dernières années avec 2274 transactions, en hausse de 16 % par rapport aux 1956 transactions de 2016. Parlant d’une année exceptionnelle, PwC souligne qu’« avec le volume de capitaux disponibles, la solidité des évaluations dans l’ensemble des secteurs et l’engouement pour la croissance, les sociétés canadiennes sont en bonne position pour réaliser des transactions intéressantes en 2018 ». Le rapport comptabilise les transactions de plus de 1 million $US.

C’est le secteur des technologies qui a retenu le plus l’attention, avec un accroissement de 34 % du volume des transactions par rapport à 2016. « Celui-ci représente une importante occasion de transformation pour les entreprises issues de secteurs plus traditionnels. L’intégration réussie des acquisitions de nouvelles technologies permet non seulement aux entreprises de concrétiser leur transformation numérique, mais aussi d’assurer leur pérennité », poursuit le cabinet.

Marché américain

Autre fait saillant, les transactions réalisées sur le marché américain ont constitué près de 60 % de toutes les transactions transfrontalières en 2017. Il s’agit de l’un des niveaux les plus élevés depuis 2008, qui survient « malgré l’incertitude qui pèse sur le commerce en général et sur les économies nord-américaines et mondiale, du fait des politiques du nouveau gouvernement américain », souligne PwC. L’année a toutefois été placée sous le sceau du protectionnisme américain, de la contestation des grands accords de libre-échange par l’actuel locataire de la Maison-Blanche et de l’adoption de la réforme fiscale de Donald Trump. Parmi les activités enregistrées, celles du secteur immobilier ont quasiment doublé d’une année à l’autre. Là aussi, le secteur des technologies a obtenu le rôle vedette, avec une hausse de 45 % du nombre de transactions.

Pour 2018, selon la 21e enquête mondiale de PwC, 44 % des chefs de direction canadiens prévoient des activités de fusions et d’acquisitions pour stimuler la croissance et la rentabilité de leur entreprise. Parmi les facteurs pouvant avoir une influence sur l’activité de fusions-acquisitions cette année, l’enquête mentionne l’incidence de la réforme fiscale et l’incertitude entourant l’ALENA.