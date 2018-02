Le projet Northern Pass rejeté par un comité du New Hampshire

Un comité de l’État du New Hampshire chargé d’étudier le projet Northern Pass s’est prononcé jeudi contre la ligne de transport, ce qui complique le travail d’Hydro-Québec et de son partenaire américain Eversource à la suite de l’obtention d’un important contrat au Massachusetts.

« Nous sommes sous le choc et outrés par la décision du comité », a affirmé le porte-parole d’Eversource, Martin Murray, dans une déclaration écrite.

La compagnie compte demander au comité de réévaluer le projet. Elle évaluera également « toutes ses options » pour permettre au projet d’aller de l’avant.

Important contrat

Le projet Northern Pass est celui que le Massachusetts a sélectionné la semaine dernière pour assurer son approvisionnement à long terme en électricité propre. Hydro-Québec, qui se charge de la construction de la partie québécoise du projet, compte sur cette ligne de transport et sur le contrat du Massachusetts pour augmenter ses exportations d’électricité et gonfler ses revenus.

« La décision vient de tomber, donc on l’analyse et on évalue les prochaines étapes. On attend aussi les prochaines indications du Massachusetts », a réagi jeudi la porte-parole de la société d’État, Lynn St-Laurent.

Elle a précisé que la nécessité de faire approuver le projet par le comité américain était un « risque connu ».

Hydro-Québec et Eversource ont jusqu’à la fin du mois de mars pour négocier le contrat avec l’État du Massachusetts.