La Caisse confirme sa participation dans Alvest

Photo: Ryan Remiorz La Presse canadienne

La Caisse de dépôt et placement du Québec et le fonds d’investissement privé Ardian ont conclu l’acquisition d’une participation importante au capital d’Alvest. Les détails financiers n’ont pas été précisés. Alvest se spécialise dans le développement, la production, la distribution et l’entretien d’équipements aéroportuaires d’assistance au sol. Pour Ardian France, il s’agit d’un retour dans le capital-actions de l’équipementier aéroportuaire, après y avoir été actionnaire entre 2006 et 2013. Selon Les Échos, la Caisse et Ardian avaient accepté d’acheter le contrôle d’Alvest des mains de la société d’investissement Sagard en septembre dernier, pour une contrepartie chiffrée à plus de 800 millions d’euros.