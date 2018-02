Facebook fait mieux

Photo: Marcin Wichary Creative Commons

San Francisco — Facebook a publié mercredi des résultats en nette hausse et meilleurs qu’attendus, malgré une forte charge fiscale en fin d’année due à la récente réforme aux États-Unis. Le bénéfice net du quatrième trimestre ressort à 4,3 milliards, en hausse de 20 % et de presque 16 milliards sur l’année (+56 %). Le groupe indique avoir compté une charge fiscale exceptionnelle de 2,27 milliards en fin d’année et que, sans elle, le bénéfice ajusté serait ressorti à 2,21 $US l’action. Le chiffre d’affaires trimestriel a bondi de 47 % à 13 milliards, de même que le chiffre d’affaires annuel, qui atteint 40,6 milliards (+47 % également). Le nombre d’utilisateurs mensuels est conforme aux attentes, à 2,13 milliards.