Pékin menace les entreprises américaines de représailles

Pékin — La Chine a prévenu les entreprises américaines qu’elles feraient face à des représailles si le gouvernement Trump allait de l’avant avec sa guerre commerciale.

Des fonctionnaires chinois ont clairement indiqué que les compagnies américaines subiraient les conséquences de l’imposition de sanctions commerciales contre des produits chinois par les États-Unis, a indiqué mardi au New York Times le président de la Chambre de commerce des États-Unis en Chine, William Zarit, lors du dévoilement d’un rapport annuel sur le climat d’affaires dans l’Empire du Milieu.

Ces fonctionnaires n’ont pas précisé quels produits seraient la cible de ces représailles. Les analystes de la Chambre de commerce s’attendent cependant à ce que les producteurs agricoles américains et le fabricant d’avions Boeing soient parmi les premiers touchés en raison de l’importance que revêt pour eux le marché chinois, de la capacité de la Chine d’acheter ces produits ailleurs, notamment auprès du concurrent européen de Boeing, Airbus, et de l’impact qu’auraient ces représailles chinoises dans les régions aux États-Unis ayant voté pour Donald Trump.

Cette mise en garde est arrivée quelques heures seulement avant que le président américain ne présente devant le Congrès un discours sur l’état de l’Union où l’on s’attendait à quelques attaques bien senties contre la Chine. Le gouvernement Trump a déjà annoncé, la semaine dernière, l’imposition de sanctions commerciales contre les importations chinoises de panneaux solaires et de machines à laver. Elle a également fait savoir que d’autres sanctions pourraient venir cette année en lien avec les pratiques chinoises en matière de technologies et de respect de la propriété intellectuelle, mais aussi dans des domaines plus communs comme l’acier et l’aluminium.

Plus d’argent et d’hostilité

Dans son rapport, la Chambre de commerce des États-Unis en Chine constate que le climat d’affaires s’est détérioré pour les entreprises américaines dans le marché chinois. Au total, les trois quarts des firmes sondées par l’institution affirment ainsi s’être senties « moins bienvenues » en 2017 que l’année précédente.

Par ailleurs, 46 % des entreprises estiment faire face en Chine à des conditions déloyales par rapport à leurs concurrents locaux : inégalités dans l’accès au marché, dans l’obtention de subventions étatiques et dans l’application des réglementations.

Dans le même temps, 64 % des firmes ont cependant fait état d’un chiffre d’affaires en hausse en 2017. Elles étaient moins nombreuses en 2016 (58 %) et en 2015 (55 %).

Après la visite du président Donald Trump en octobre, la Chine avait annoncé qu’elle allait autoriser les entreprises étrangères à contrôler des banques et autres sociétés financières, un secteur crucial pour les firmes américaines dans le monde.

Le conseiller économique du président chinois Xi Jinping, Liu He, a également promis la semaine dernière au forum économique de Davos (Suisse) que Pékin assouplirait ses restrictions pour les firmes étrangères dans le secteur financier et bancaire, dans l’industrie manufacturière et dans les services.

Mais seules 46 % des entreprises américaines présentes en Chine s’attendent à une plus grande ouverture du marché chinois aux investissements étrangers durant les trois années à venir, selon le sondage. Ce chiffre est toutefois en hausse par rapport à 2016 (34 %).

« L’enquête continue de brosser un tableau préoccupant de l’environnement réglementaire en Chine », a indiqué William Zarit, le président de la Chambre de commerce américaine en Chine.

« L’aspect le plus encourageant des statistiques de cette année, c’est qu’elles montrent un redressement par rapport aux niveaux très bas atteints lors des dernières années ».

400 millions de consommateurs

La Chine possède une classe moyenne forte de 400 millions de membres qui constituent un énorme marché potentiel pour les entreprises étrangères, a déclaré mardi Hua Chunying, une porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, en réaction à une question sur le rapport de la chambre de commerce.

« Toute personne avec une vision claire peut voir cela clairement », a-t-elle souligné.

Le sondage a été réalisé auprès de 411 entreprises américaines présentes en Chine.

Aux prises, lui aussi, avec la montée du protectionnisme américain, le Canada aimerait bien développer ses échanges commerciaux avec d’autres pays, dont la deuxième économie mondiale. On a bien cru, au mois de décembre, qu’une visite officielle en Chine du premier ministre canadien, Justin Trudeau, allait être l’occasion de lancer des négociations de libre-échange entre les deux pays. Le projet ne s’est finalement pas concrétisé, à cause, entre autres, de l’insistance du Canada d’intégrer dans l’éventuel accord des normes minimales en matière d’environnement et de droits du travail.