La croissance dans la zone euro est au plus haut depuis 10 ans

Bruxelles — La zone euro a atteint en 2017 un niveau de croissance proche de ceux qu’elle connaissait il y a 10 ans, avant la crise financière, confirmant la solidité de la reprise en Europe.

La croissance du PIB s’est élevée l’an passé à 2,5 % dans les 19 pays ayant adopté la monnaie unique, contre 1,8 % en 2016, a annoncé l’Office européen de statistiques Eurostat dans une première estimation publiée mardi. Ce chiffre est le meilleur enregistré par la zone euro depuis 2007, où la croissance s’était hissée à 3 %.

« La croissance de la zone euro a été plus rapide que celle des États-Unis (2,3 % en 2017) et se situe maintenant à près d’un point de pourcentage au-dessus de celle du Royaume-Uni (1,8 %) », souligne Jasper Lawler, analyste chez London Capital Group. « L’élan de l’économie européenne explique en grande partie les attitudes haussières à l’égard de l’euro et des valeurs européennes », ajoute-t-il.

L’investissement n’a pas encore totalement récupéré de la crise, mais a été un contributeur essentiel à la croissance au cours de l’année Bert Colijn, économiste de la banque néerlandaise ING

L’estimation d’Eurostat pour 2017 est supérieure à celle de la Commission européenne, qui tablait en novembre sur 2,2 %, ainsi qu’à celle de la Banque centrale européenne, qui avait anticipé 2,4 % en décembre.

« L’économie de la zone euro continue de tourner à plein régime », résume Bert Colijn, économiste de la banque néerlandaise ING. « L’investissement n’a pas encore totalement récupéré de la crise, mais a été un contributeur essentiel à la croissance au cours de l’année », ajoute-t-il.

La confiance économique dans la zone euro est d’ailleurs restée en janvier à son niveau le plus haut depuis 17 ans (114,7 points), malgré une légère baisse de 0,6 point par rapport à décembre, selon l’estimation publiée mardi par la Commission européenne. De même, le taux de chômage — dont le chiffre pour décembre sera révélé mercredi — ne cesse de reculer depuis plusieurs mois et s’établissait en novembre à 8,7 %.

Si Eurostat n’a pas publié le détail de la croissance par pays, les chiffres révélés en France (1,9 %, au plus haut depuis 2011), en Allemagne (2,2 %) ou en Espagne (3,1 %) laissent penser que la croissance est généralisée dans la zone euro.

Dans l’ensemble de l’Union européenne, la croissance a elle aussi progressé de 2,5 % en 2017, contre 1,9 % en 2016. Pour 2018, la Commission européenne a tablé sur 2,1 %, dans ses prévisions d’automne. « La grande question pour 2018 est de savoir si l’euro plus fort neutralisera les effets de l’amélioration de la demande extérieure », s’interroge Bert Colijn.