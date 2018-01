Plus de quatre milliards d’internautes dans le monde

À l’échelle planétaire, le nombre d’utilisateurs Internet a franchi la barre des quatre milliards, laissant entendre que plus de la moitié (53%) de la population mondiale est branchée, une progression de 7% sur un an.

La plateforme Hootsuite et l’agence We Are Social ont publié mardi leur rapport Digital in 2018. Cette septième édition couvre 239 territoires et pays. À l’échelle planétaire, le nombre d’utilisateurs Internet a franchi la barre des quatre milliards, laissant entendre que plus de la moitié (53 %) de la population mondiale est branchée, une progression de 7 % sur un an. La volumineuse étude retient également que les médias sociaux comptent plus de 3,2 milliards d’utilisateurs actifs, en hausse de 13 % sur un an. Et le mobile connecté rejoint près de trois milliards d’utilisateurs, en progression de 14 %.

Au total, la planète abrite désormais plus de 5,1 milliards de personnes possédant un téléphone portable.

L’Afrique est le continent ayant affiché la plus forte croissance, avec une poussée de 20 % sur un an. Au total, « la croissance des internautes s’explique en grande partie par la baisse des coûts des téléphones intelligents et des forfaits de données », peut-on lire sur le site de We Are Social.

L’explosion du commerce en ligne devient un des principaux effets de cette percée de la connectivité. Ainsi, 1,77 milliard d’utilisateurs d’Internet ont acheté en ligne en 2017, une hausse de 8 % sur un an. « Collectivement, les consommateurs ont dépensé au total 1474 milliards $US sur des platesformes de commerce électronique dans les 12 derniers mois, soit 16 % de plus qu’en 2016 », peut-on lire.

« Puisque les sociétés Internet cherchent sans relâche à servir le prochain milliard d’utilisateurs, nous assisterons à des changements importants dans le monde numérique au cours des mois à venir. Le contenu audiovisuel prendra le dessus sur les messages textes — plus particulièrement dans les médias sociaux et les applications de messagerie — et les commandes vocales de même que les caméras remplaceront les claviers comme premier moyen de saisie », a précisé Penny Wilson, directrice du marketing de Hootsuite, dans son communiqué.

Au Canada

Au Canada, Internet affiche un taux de pénétration de 90 %, comptant 33 millions d’utilisateurs. Aussi, 25 millions de Canadiens sont présents sur les réseaux sociaux, soit un taux de pénétration de 68 % quasi identique à celui du mobile (69 %).

Autres données, 86 % des Canadiens sont des utilisateurs de téléphone tous types confondus (76 % de téléphone intelligent). Ils sont 83 % à utiliser un ordinateur fixe et seulement 47 % une tablette. Enfin, 88 % des Canadiens s’en remettent à la télévision traditionnelle et 26 % sont des utilisateurs de télévision en ligne. Le trafic Web est en hausse de 33 % sur un an dans le mobile. À l’opposé, il est en baisse de 7 % via les ordinateurs fixes et de 5 % sur les tablettes.

Quant au temps passé sur ces plateformes, les Canadiens s’activent 5 heures 55 minutes par jour sur Internet, ils passent 3 heures 15 minutes devant la télévision et consacrent 1 heure 40 minutes aux réseaux sociaux.