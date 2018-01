Keurig achète le groupe Dr Pepper Snapple

Plano — Keurig a annoncé lundi l’acquisition du groupe Dr Pepper Snapple, donnant naissance à un géant des boissons dont les ventes annuelles seront d’environ 11 milliards $US.

Le fabricant de machines de boissons Keurig Green Mountain va acquérir le producteur de sodas Dr Pepper Snapple Group pour plus de 21 milliards $US, réunissant sous un même toit ses capsules de café K-Cup et des boissons comme 7up, Canada Dry et Schweppes.

Keurig Green Mountain a précisé lundi que les actionnaires de Dr Pepper Snapple recevront un dividende spécial de 103,75 $US par action et qu’ils conserveront une participation de 13 % dans la nouvelle compagnie. La nouvelle entreprise, Keurig Dr Pepper, sera dirigée par le p.-d.g. de Keurig, Bob Gamgort. La dette de Keurig Dr Pepper à la clôture de la transaction, prévue au deuxième trimestre, devrait être de l’ordre de 16,6 milliards.

Avec cette opération, le groupe allemand JAB Holding, propriétaire de Keurig, poursuit son expansion entamée il y a cinq ans sur le marché américain et réunit deux réseaux de distribution complémentaires.

JAB, un groupe non coté, a pris le contrôle de Green Mountain Coffee Roasters, la maison mère de Keurig, en 2016, après avoir avalé l’année précédente les marques internationales de café de Mondelez International. Il a parallèlement acheté les chaînes de restauration rapide Krispy Kreme et Panera Bread.

Keurig Green Mountain était sorti de la cote après avoir été racheté pour 13,9 milliards en 2016 par un groupe d’investisseurs emmené par JAB et qui comprenait également Mondelez International. L’ambition de JAB était alors de créer un géant mondial du café pour concurrencer le leader suisse Nestlé, indique l’agence Reuters.

Dr Pepper Snapple regroupe pour sa part les activités américaines de l’ex-Cadbury Schweppes, scindée en 2008 et dont l’activité de confiserie avait été reprise par Mondelez.