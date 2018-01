Le Québec atteint le plein-emploi

Le marché du travail n’a jamais été aussi solide au Québec. Avec l’atteinte du plein-emploi, le problème de la pénurie de main-d’oeuvre s’en trouve exacerbé. L’institut du Québec (IdQ) publiait lundi son bilan 2017 de l’emploi au Québec. « Champion de la création d’emplois en 2016 (90 500), le Québec cède sa place à l’Ontario en 2017 (176 000), conservant le 2e rang (87 000), tout juste devant la Colombie-Britannique (83 000) », résume l’Institut.

Selon la moyenne mobile sur 12 mois, le gain net au Québec l’an dernier atteint les 89 300 emplois.

« Pour la première fois en dix ans, le Québec connaît trois années consécutives de création d’emplois. Avec 177 500 emplois (dont 165 200 à temps plein) de plus depuis la fin de 2015, nous profitons d’une période de création d’emplois quasi record », peut-on lire dans le communiqué. Cette performance a ramené le taux de chômage au Québec à 4,9 % à la fin de décembre.

Il ressort du bilan que si la grande majorité des emplois ont été pourvus dans le secteur privé en 2016, la création l’année suivante est répartie entre le privé (34 700), le public (30 200) et le travail autonome (21 900). Et que la majorité des emplois créés étaient à temps plein pour une quatrième année de suite, ce qui a surpris l’IdQ.

« Cette faible création d’emplois à temps partiel observée depuis 2014 est un peu surprenante : le vieillissement de la population et la montée en importance du travail atypique pourraient accélérer le travail à temps partiel au cours des prochaines années. »

Au chapitre du sans-emploi, le nombre de chômeurs a chuté de 25 % l’an dernier, de 294 000 à 222 000. L’Institut rappelle qu’on dénombrait 377 000 chômeurs au sortir de la grande récession de 2007-2008. « Le marché de l’emploi est en pleine mutation, le plein-emploi semble être atteint et les pénuries de main-d’oeuvre sectorielles ne sont plus qu’anecdotiques », a souligné Mia Homsy, directrice de l’IdQ.

Ainsi, le Québec comptait quelque 90 000 postes vacants à pourvoir à la fin du troisième trimestre de 2017. « Cette hausse significative exacerbe le défi de trouver la main-d’oeuvre nécessaire pour pourvoir ces postes alors que le taux de chômage au Québec atteint un creux historique. »

Aussi, plus que jamais le Québec est orienté vers une économie de services. « Le rythme de croissance de l’emploi dans le secteur des services se maintient depuis les dernières années », avec des gains les plus importants sur dix ans mesurés dans les soins de santé et les services professionnels. En revanche, « depuis dix ans, la production de biens est maintenant au neutre. Il n’en demeure pas moins que la fabrication et l’agriculture sont en nette baisse, ce qui pourrait être irréversible, même à plus long terme », souligne l’IdQ.