Wall Street bat des records

Photo: Richard Drew Associated Press

New York — La Bourse de New York a terminé à de nouveaux records vendredi, les entreprises américaines, au coeur de la saison des résultats, affichant des bénéfices records et faisant clôturer le Nasdaq pour la première fois au-dessus des 7500 points. Selon les chiffres définitifs à la clôture, le Dow Jones s’est apprécié de 0,9 %, ou 223,92 points, à 26 616,71 points. Le Nasdaq a pris 1,3 %, ou 94,61 points, à 7505,77 points. L’indice élargi S&P 500 a avancé de 1,2 %, ou 33,62 points, à 2872,87 points. Sur la semaine, le Dow Jones a pris 2,1 %, le Nasdaq 2,3 % et le S&P 500 2,2 %, les trois indices affichant une quatrième semaine consécutive de progression. Le marché obligataire reculait : le rendement des bons du Trésor à 10 ans se tendait à 2,659 %, contre 2,617 % la veille, et celui des bons à 30 ans progressait à 2,907 %, contre 2,881 % jeudi soir.