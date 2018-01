Ottawa cumule un déficit budgétaire de 9,1 milliards

Ottawa — Le déficit budgétaire du gouvernement fédéral pour les huit premiers mois de l’exercice en cours était moindre que celui de la même période un an plus tôt, la croissance des revenus ayant surpassé celle des dépenses. Ottawa a cumulé un déficit de 9,1 milliards pour la période d’avril à novembre. Cela se compare à un déficit de 12,7 milliards pour la même période de l’exercice 2016-2017. Les revenus ont augmenté de 4,8 % et les dépenses, de 3,2 %.