Ottawa — La rémunération hebdomadaire moyenne des employés salariés non agricoles s’est établie à 988 $ en novembre, en hausse de 0,6 % par rapport à octobre, a indiqué jeudi Statistique Canada. Comparativement à 12 mois plus tôt, la rémunération a progressé de 2,8 %, et la majeure partie de la hausse est survenue depuis juillet 2017. Comparativement à 12 mois plus tôt, la rémunération hebdomadaire moyenne des employés salariés non agricoles a augmenté dans neuf provinces, et la hausse la plus prononcée a été enregistrée au Québec. La rémunération hebdomadaire moyenne au Québec a augmenté de 3,9 % pour s’établir à 919 $.