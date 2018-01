Photo: Olivier Zuida Le Devoir

Ivanhoé Cambridge investira 200 millions dans le Centre Eaton de Montréal. L’investissement « visera à rehausser l’expérience de magasinage du centre le plus achalandé au Québec ». Situé rue Sainte-Catherine, le complexe, qui regroupera ses deux adresses (le Centre Eaton de Montréal et le Complexe Les Ailes) sous une seule marque, accueille 30 millions de visiteurs par année. Le bras immobilier de la Caisse de dépôt prévoit d’investir plus de 1 milliard au centre-ville de Montréal.