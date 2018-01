Bénéfice en hausse pour Rogers

Le bénéfice net du quatrième trimestre de Rogers Communications a atteint 419 millions, soit 81 ¢ par action, au cours du trimestre clos le 31 décembre. En comparaison, l’entreprise avait affiché une perte de 9 millions, ou 2 ¢ par action, pour la même période un an plus tôt. Elle avait alors dû inscrire à ses résultats une importante charge non récurrente liée à la fermeture de son service de vidéo sur demande Shomi. Sur une base ajustée, le profit de Rogers s’est chiffré à 455 millions, ou 88 ¢ par action, comparativement à un bénéfice ajusté de 382 millions, ou 74 ¢ par action, un an plus tôt. Les revenus de Rogers ont totalisé 3,63 milliards, un chiffre en hausse par rapport à celui de 3,51 milliards du quatrième trimestre précédent. Ils ont notamment progressé avec la croissance du nombre d’abonnés au service sans fil et à un plus grand nombre d’abonnés ayant choisi des forfaits plus dispendieux.