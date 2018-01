Les exportations du Québec sont en hausse

Les exportations vers les États-Unis ont progressé de 2,9% en novembre et représentent 70,8% du total québécois.

Les exportations du Québec ont maintenu leur croissance en novembre.

Selon les données de l’Institut sur la statistique du Québec, les exportations du Québec ont augmenté de 3,4 % en novembre, contre une hausse de 1 % pour les exportations canadiennes. Leur volume cumulatif pour les 11 premiers mois de 2017 affiche un gain de 2,2 % en regard du niveau enregistré pour la période correspondante de 2016, contre une progression de 1,8 % pour le Canada.

Les exportations vers les États-Unis ont progressé de 2,9 % en novembre et représentent 70,8 % du total québécois. Vers l’Europe, elles ont augmenté de 5,9 % et constituent 13,5 % des exportations du Québec. Celles vers l’Asie ont augmenté de 29,2 % et représentent 8,8 % des exportations québécoises.

Pour leur part, les importations du Québec ont reculé de 2,3 % en novembre alors que celles du Canada se sont appréciées de 5 %. Leur volume cumulatif pour les 11 premiers mois de 2017 affiche une croissance de 3,4 % en glissement annuel, contre une augmentation de 4,3 % pour les importations canadiennes au Canada.

Par grandes régions les importations en provenance des États-Unis ont augmenté de 6,8 % en novembre et représentent 37,9 % du total québécois. Celles venant de l’Europe ont diminué de 16,3 % et totalisent 23,8 % des importations québécoises, alors que les importations en provenance de l’Asie ont augmenté de 0,6 % et représentent 21,4 % du total québécois.

« Pour l’instant, la lecture est que le solde commercial international de marchandises en volume a retranché à la croissance économique du Québec au cours de chacun des quatre trimestres de 2017 », a commenté Marc Pinsonneault, économiste à la Financière Banque Nationale. « Cela étant dit, nous estimons toujours que la croissance économique du Québec a été de 3 % en 2017, un rythme de croisière bien au-dessus de celui de son PIB potentiel. »