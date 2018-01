Postes Canada n’abolira pas la livraison à domicile, mais gardera les boîtes communautaires

Ottawa annule définitivement la conversion de la livraison à domicile de Postes Canada vers des boîtes communautaires, mais ne reviendra pas sur les quelque 840 000 adresses qui ont perdu ce service pendant les années du gouvernement Harper.

Après avoir reporté l’annonce pendant des mois, le gouvernement fédéral a dévoilé mercredi matin le plan stratégique de Postes Canada, aux prises avec une chute constante des volumes de courrier tandis que les livraisons de colis représentent une manne importante dans ses états financiers.

La ministre des Services publics, Carla Qualtrough, a indiqué qu’un comité serait mis sur pied pour explorer des façons d’améliorer l’accessibilité pour les personnes qui ont de la difficulté à récupérer leur courrier aux boîtes communautaires, et que la nouvelle direction de la société d’État entretiendra des relations « plus collaboratives et constructives », notamment avec ses propres employés.

Attendu depuis le printemps 2017, le plan d’Ottawa fait suite à un engagement très médiatisé pris pendant la campagne qui a porté Justin Trudeau au pouvoir. La plateforme libérale affirmait alors que « nous reviendrons sur la décision de Stephen Harper de mettre fin à la livraison du courrier à domicile et procéderons à un nouvel examen des activités de Postes Canada pour nous assurer que des services de qualité à un prix raisonnable sont offerts aux Canadiens partout au pays ».

Par ailleurs, Ottawa a décidé mercredi de permettre à Postes Canada de « réinvestir tous ses profits dans les services et l’innovation » et affirme que la recherche visant à trouver le remplacement de Deepak Chopra, actuel directeur général, aboutira « dans les prochains mois ».