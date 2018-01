Le Canada a-t-il affaibli sa position dans les négociations de l’ALENA?

Le principal sujet de discussion dans la renégociation de l’ALENA à Montréal mardi a été une autre négociation commerciale qui venait de se conclure à l’autre bout du monde.

La question au coeur de ces discussions était de savoir si le Canada a affaibli sa position de négociation face aux demandes des États-Unis en acquiesçant à une nouvelle mouture du Partenariat transpacifique (PTP) cette fois sans les Américains.

« Le plus grand gagnant de cet accord intervenu au Japon sur le PTP est les États-Unis, et ils n’étaient même pas à la table de négociation », s’est exclamé le président du syndicat Unifor, Jerry Dias, dans les couloirs de l’hôtel de la métropole où la sixième ronde de renégociation de l’Accord de libre-échange nord-américain (ALENA) venait de véritablement prendre son élan avec l’entrée en scène des négociateurs en chef, ronde qui doit se poursuivre jusqu’à lundi. Dehors, une centaine de membres du syndicat étaient venus manifester leur appui aux demandes du camp canadien pour un nouvel ALENA plus progressiste en matière notamment de protection de l’environnement et de normes du travail.

Le chef syndical en avait particulièrement contre l’abaissement des barrières tarifaires sur l’importation de pièces d’automobile du Japon. Comment le Canada peut-il espérer être pris au sérieux dans son opposition aux demandes américaines d’une forte hausse du contenu américain minimal dans la fabrication des automobiles après avoir ouvert toutes grandes ses portes aux pièces japonaises ? a-t-il demandé. « On vient de couper les jambes aux négociateurs canadiens. »

Un Canada affaibli

« On a beaucoup de mal à comprendre la logique de la position canadienne », a déploré à son tour le chef de la direction des Producteurs laitiers, Jacques Lefebvre. En acceptant la nouvelle version à 11 pays du PTP, le Canada n’a pas demandé qu’on révise à la baisse les concessions qu’il avait faites en ce qui a trait à l’accès à son marché du lait et alors que le géant américain faisait encore partie du projet. Depuis, le président américain, Donald Trump, a tourné le dos au PTP, mais « il est certain que les États-Unis vont aussi demander pour eux-mêmes plus de quotas d’exportations chez nous ».

Mis à part certains enjeux, dont les plus litigieux, la position de départ du camp américain dans la renégociation de l’ALENA a été d’exiger, au minimum, ce que le Canada et le Mexique s’étaient déjà montrés prêts à céder dans leurs négociations communes dans le cadre du PTP, a souligné mardi un porte-parole du syndicat canadien des Teamsters, Christopher Monette. En reconduisant leur appui au PTP sans les États-Unis, ils se redisent prêts à accepter ces concessions.

Un Canada plus fort

Le négociateur en chef pour le Canada, Steve Verheul, a écarté du revers de la main toutes ces théories sur le soi-disant affaiblissement de son rapport de force face aux États-Unis. « Ça n’a aucun impact sur les négociations ici, a-t-il affirmé lors d’une brève mêlée de presse. Le PTP était une négociation distincte, sur des enjeux distincts. Les négociations de l’ALENA ont leur propre dynamique. Nous continuerons de défendre notre système de gestion de l’offre [en agriculture], le secteur de l’automobile et les autres enjeux aussi fort qu’au début. Le PTP ne fera aucune différence. »

Le négociateur en chef pour le Mexique, Kenneth Smith, ne croit pas, lui non plus, être en plus grande position de faiblesse face aux Américains. « Ce que l’on montre, c’est que l’on avance sur plusieurs fronts en matière commerciale [et] qu’on est capable de s’entendre avec le Canada dans un contexte de négociations commerciales internationales. »

On obtenait le même son de cloche de la part du négociateur en chef pour le Québec, Raymond Bachand, pour qui l’entente sur le PTP « est une très bonne nouvelle ». Selon lui, le seul impact que cela pourrait avoir sur la renégociation de l’ALENA est de confirmer que les États-Unis sont en train de s’isoler avec leurs politiques protectionnistes, alors que le Canada et le Québec disposent désormais de traités de libre-échange leur conférant un accès privilégié non seulement à l’Amérique du Nord, mais aussi, depuis peu, à l’Union européenne et maintenant aux pays du PTP et à leurs 500 millions de consommateurs. Et si les États-Unis veulent profiter des concessions qui ont été faites dans le cadre du PTP, « c’est facile, ils n’ont qu’à signer le PTP à leur tour ».

De façon générale, les négociateurs se sont montrés mardi peu bavards. Steve Verheul a fait peu de cas de la dernière déclaration de Donald Trump disant que la renégociation de l’ALENA avance « plutôt bien » et que les États-Unis entendaient y montrer de la flexibilité. « On espère voir cela cette semaine. Ce n’est pas encore le cas, mais on vient à peine de commencer. »