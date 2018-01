Un nouveau siège social pour la Banque Nationale

La Banque Nationale a annoncé la construction d’un nouveau siège social à l’angle de la rue Saint-Jacques et du boulevard Robert-Bourassa, sur une partie du terrain que vient d’acheter le développeur Broccolini. Ce projet « donnera naissance à la plus importante tour de bureaux construite au centre-ville depuis 25 ans. Afin d’en assurer la réalisation, la Banque Nationale s’associera à la firme Broccolini ainsi qu’à de nombreux autres professionnels, spécialistes et fournisseurs qui sont des clients actuels ou futurs de la Banque. » L’institution occupe présentement la tour 600, rue de la Gauchetière, depuis le début des années 1980.