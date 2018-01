Bonus aux salariés de Disney

San Francisco — Le groupe de médias et de divertissement Disney a annoncé mardi le versement d’un bonus à ses employés aux États-Unis, comme l’ont fait plusieurs autres compagnies depuis le vote de la réforme fiscale qui abaisse les impôts pour les entreprises. « Plus de 125 000 employés vont recevoir une prime de 1000 $US », a indiqué la Walt Disney Company dans un communiqué, sans mentionner explicitement la réforme fiscale votée par le Congrès avant Noël.