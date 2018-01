Investissement Québec liquide sa participation dans 5N Plus

Investissement Québec a décidé de liquider sa participation dans la société montréalaise 5N Plus dans le cadre d’une transaction ayant permis au bras financier du gouvernement québécois de récolter 22,4 millions. La société d’État a expliqué lundi qu’elle voulait « monétiser son investissement » dans le producteur de produits chimiques spécialisés et de matériaux d’ingénierie. Avec sa participation de 10,3 % dans l’entreprise, le bras financier gouvernemental était le troisième actionnaire en importance de la société, selon les données compilées par Thomson Reuters. Le principal actionnaire de 5N Plus est la Caisse de dépôt et placement du Québec, qui détient 15,86 millions d’actions, ou 18,9 % des titres en circulation.