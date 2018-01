AIG achète un réassureur

Photo: Bebeto Matthews Associated Press

American International Group a annoncé l’acquisition du réassureur Validus Holdings, un groupe basé aux Bermudes, pour 5,56 milliards de dollars en numéraire. Il s’agit de la première opération réalisée sous l’impulsion du directeur général Brian Duperreault, rappelle l’agence Reuters. Considéré comme un expert du redressement d’entreprise, M. Duperreault a promis de rationaliser les opérations d’AIG et d’améliorer sa performance financière. Le prix offert aux actionnaires de Validus est de 68 $US, ce qui représente une prime de 45,5 % par rapport au cours de clôture de Validus vendredi. Validus, par l’entremise ses filiales, propose des polices d’assurance pour les récoltes et de la réassurance dommages et catastrophes.