Les ventes manufacturières augmentent

Ottawa — Les ventes du secteur de la fabrication ont augmenté de 3,4 % en novembre pour atteindre un sommet de 55,5 milliards, a révélé Statistique Canada vendredi. Cette hausse est principalement attribuée à une augmentation des ventes dans les industries du matériel de transport, des produits du pétrole et du charbon, et des produits chimiques. Dans l’ensemble, 12 des 21 industries, lesquelles représentaient 81 % du secteur de la fabrication, ont affiché une croissance de leurs ventes en novembre. Neuf provinces ont affiché des ventes plus élevées en novembre, mais la plus grande partie des hausses a eu lieu en Ontario. Après deux mois consécutifs de reculs, les ventes en Ontario ont crû de 5,8 % en novembre. Au Québec, les ventes ont augmenté de 1,2 % pour se situer à 13,4 milliards. Les ventes ont augmenté dans 9 des 21 industries, principalement dans les industries des produits du pétrole et du charbon (+8,5 %), de la première transformation des métaux (+3,3 %) et de la fabrication d’aliments (+1,7 %). Ces hausses ont été modérées par une diminution des ventes dans l’industrie des produits aérospatiaux et de leurs pièces (-4,5 %) et l’industrie des machines (-3,8 %).