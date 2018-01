Salaire minimum: Kathleen Wynne critique des franchisés Tim Hortons «injustes»

La première ministre de l’Ontario accuse des franchisés de Tim Hortons d’utiliser leurs employés comme des pions dans leur combat contre la hausse du salaire minimum décrétée par le gouvernement.

Kathleen Wynne a écrit sur son compte Twitter, vendredi, que les franchisés qui ne sont pas contents devraient s’en prendre à elle, pas à leurs employés.

When I said franchise owners should take their fight to me, I didn't mean they should use their employees as pawns. I'm happy to talk to any business owner about the minimum wage but taking it out on employees is not fair and not acceptable. https://t.co/nuHvNnkoun