Chine: sursaut de la croissance

Photo: Agence France-Presse

Pékin — La Chine a vu sa croissance accélérer à 6,9 % en 2017 : un sursaut attendu après avoir enregistré l’année précédente sa pire performance depuis plus d’un quart de siècle (6,7 %), et signe d’une conjoncture plus favorable pour le géant asiatique. En dépit d’une fiabilité très contestée, le chiffre du PIB chinois est scruté de près : la Chine représente près du tiers de la croissance mondiale.