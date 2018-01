Apple va payer 38 milliards en impôts

Photo: Josh Edelson Agence France-Presse

San Francisco — Le groupe Apple va payer 38 milliards de dollars d’impôts sur ses bénéfices réalisés à l’étranger, en raison de la récente réforme fiscale votée aux États-Unis, a-t-il annoncé mercredi. « Un paiement de cette ampleur serait le plus important jamais fait », a fait valoir le groupe dans un communiqué. La réforme offre aux entreprises américaines la possibilité de rapatrier les bénéfices réalisés à l’étranger à un taux compris entre 8 % et 5,5 %, selon la nature des actifs. Cette fenêtre, limitée dans le temps, s’applique que les bénéfices soient ou non rapatriés aux États-Unis.