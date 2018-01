Changement de propriétaire chez l’embouteilleur d’eau Eska

Propriété de la firme new-yorkaise Morgan Stanley depuis 2005, l’embouteilleur Eska, dont l’eau figure tant dans les dépanneurs que dans les restaurants branchés, a été transféré à de nouveaux actionnaires l’an dernier.

Au registre des entreprises du Québec, l’entrée d’Eska inc. indique que le premier actionnaire est désormais North Haven Expansion Capital LP, qui détient une participation majoritaire mais partage l’adresse de Morgan Stanley dans le district financier de San Francisco.

L’usine d’Eska, où travaillent environ 130 personnes, dont une centaine de syndiqués, est située à Saint-Mathieu-d’Harricana, près d’Amos. La source est un esker d’une longueur de huit kilomètres issu de la période glaciaire.

« Le changement de propriétaire est effectif depuis le 1er mai 2017 », a indiqué par courriel cette semaine la directrice du marketing au bureau d’Eska à Toronto, Emilie Dyan.

Invitée à préciser la relation entre Morgan Stanley et North Haven Expansion Capital de même que la nature du nouvel actionnaire majoritaire, Mme Dyan a ajouté : « Nous ne pouvons pas commenter [ces] points. Nous pouvons simplement confirmer que North Haven est une société privée. »

Une recherche Google, notamment sur le site Internet de Morgan Stanley, permet de constater que les mots « North Haven » font partie de l’appellation de plusieurs fonds mis sur pied par la firme au fil des ans pour accueillir le capital d’investisseurs.

Un courriel envoyé mercredi au service des communications de Morgan Stanley — notamment pour savoir si la firme d’investissement new-yorkaise a déjà cherché ou refusé des acheteurs pour l’usine — est demeuré sans réponse. Celle-ci avait acquis les installations pour 18 millions en 2005.

Réaction syndicale

« Ce que je sais de l’employeur, c’est que Morgan Stanley n’est plus majoritaire », a dit Ronald Nantel, représentant national chez Unifor, le syndicat des employés de l’usine. Les travailleurs et l’employeur, dont le nom a changé d’Eaux vives Water inc. à Eska inc., devront s’asseoir à la table de négociation cette année, car la convention collective viendra à échéance en novembre.

M. Nantel croit que l’identité précise d’un propriétaire est importante, « surtout à l’aube de négociations ».

L’usine, construite au début des années 2000, à l’époque où Parmalat en était un des partenaires, a récemment investi pour ajouter une ligne d’embouteillage. Mme Dyan a précisé que la somme a totalisé 14 millions et que son démarrage a eu lieu l’an dernier. « Cet investissement a permis d’atteindre un niveau de production permettant de répondre à la demande grandissante pour nos produits », a-t-elle ajouté.

Cet investissement consistait à augmenter les capacités de l’usine, car celle-ci n’arrivait plus à répondre à la demande. L’embouteillage d’eau gazéifiée, environ 4,5 % de la production de l’usine, a donc été transféré à Montréal.

Sur les ondes de la radio de Radio-Canada, le vice-président aux opérations d’Eska, Maxime Arseneault, a affirmé en février 2017 que l’eau gazéifiée en bouteilles de verre causait des problèmes, car l’entreprise devait acheter des bouteilles vides à Montréal et en Ontario afin de les acheminer vers l’usine pour ensuite les réexpédier, pleines, à ses clients. Quant aux bouteilles de plastique, l’entreprise achète la résine et les fabrique elle-même à l’usine.

Aujourd’hui en expansion, les installations ont connu des débuts houleux. Ouvertes en 2002 avec Parmalat comme actionnaire à 60 %, elles ont cessé leurs activités à l’hiver 2004 en raison d’un manque de rentabilité. Plus de 45 personnes avaient alors perdu leur emploi. Un an et demi plus tard, elle passait entre les mains de Morgan Stanley.