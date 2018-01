Le salaire minimum au Québec passera à 12$ l’heure

Le ministère du Travail a confirmé, mercredi, qu’il augmenterait le salaire minimum plus que prévu, le 1er mai prochain, vu l’embellie économique. Le salaire minimum passera ainsi de 11,25 $ à 12 $ l’heure.

Lorsqu’il avait augmenté le salaire minimum, le 1er mai dernier, Québec avait indiqué la tendance qu’il voulait suivre à plus long terme. Il voulait ainsi veiller à ce que le salaire horaire minimum atteigne 50 % du salaire horaire moyen. Et comme ce salaire moyen a grimpé plus que prévu, vu la bonne santé de l’économie, le salaire minimum grimpera plus que prévu.

Cette hausse profitera à 353 000 travailleurs, principalement des femmes, a souligné le ministère.

D’emblée, la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (FCEI), qui représente des petites et moyennes entreprises, a exprimé son inquiétude quant à cette hausse, qui suit une augmentation de 50 cents l’année dernière, lorsque le salaire minimum était passé de 10,75 $ à 11,25 $ l’heure.

Du côté des travailleurs, la plus grande centrale syndicale du Québec, la FTQ, a estimé que le gouvernement Couillard « aurait pu faire mieux ».

D'autres détails suivront.