La Banque du Canada fait grimper son taux directeur à 1,25%

La Banque du Canada hausse son taux directeur de 0,25 point de pourcentage pour la troisième fois en six mois. Il passe ainsi de 1,00 % à 1,25 %, une mesure qui devrait éventuellement ralentir les dépenses des ménages et les pousser à épargner davantage.

Dans son rapport sur la politique monétaire dévoilé mercredi, la banque centrale affiche une certaine confiance dans l’économie canadienne qui tourne presque à plein régime malgré l’incertitude entourant la renégociation de l’Accord de libre-échange nord-américain (ALÉNA).

Cette incertitude couplée à des mesures protectionnistes au sud de la frontière pourrait inciter les entreprises canadiennes à faire des investissements aux États-Unis plutôt qu’au Canada pour augmenter leur capacité de production.

La récente réforme fiscale américaine pourrait leur donner un incitatif supplémentaire en ce sens puisqu’elle leur permettrait d’économiser de l’impôt. Cette situation demeure une source d’inquiétude pour la Banque du Canada qui surveille la situation de près.

L’incertitude depuis l’élection de Donald Trump à la présidence américaine a probablement déjà eu un effet négatif sur les investissements directs étrangers au Canada en provenance de l’Europe et des États-Unis puisque ceux-ci diminuent depuis un an et demi, constate la banque dans son rapport.

Reste que les pressions inflationnistes se font sentir au pays. Le taux de chômage est historiquement bas, signe que l’économie se porte bien. Malgré quelques fluctuations, le taux d’inflation devrait demeurer autour de 2 %. La Banque du Canada s’attend à une croissance du produit intérieur brut (PIB) de 2,5 % lors du premier trimestre qui devrait ensuite se modérer.

Endettement des ménages

À court terme, la consommation des ménages dont le niveau d’endettement demeure élevé devrait continuer à stimuler l’économie canadienne. La Banque du Canada prévoit qu’ils devraient toutefois réduire leurs dépenses en 2018 et 2019 en raison des taux d’intérêt plus élevés.

Elle note que la croissance du crédit a quelque peu ralenti à la suite des hausses du taux directeur en juillet et en septembre. L’impact sur les prêts hypothécaires ne se fera toutefois pas sentir avant environ un an, selon des données publiées en novembre. Pour un propriétaire fortement endetté, une hausse de son taux hypothécaire de 1 point de pourcentage pourrait signifier une hausse de 180 $ de ses paiements mensuels sur un prêt de 360 000 $.