New York — Le géant bancaire américain Citigroup a perdu 18,3 milliards $US au quatrième trimestre, en raison d’une perte comptable de plus de 20 milliards. La banque affiche une perte de 7,15 $US par action, comparativement à un profit de 3,57 milliards, ou 1,14 $US par action, au même moment l’an dernier. Citigroup a inscrit une charge comptable de 19 milliards dans la foulée de la réforme fiscale du président Trump. Elle a aussi inscrit une charge de 3 milliards pour des bénéfices étrangers qu’elle rapatriera aux États-Unis. Son bénéfice ajusté se chiffre à 3,7 milliards, ou 1,28 $ US par action.