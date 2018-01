Forte hausse du prix de l’essence

On rapporte un bond d’environ 16 ¢ du prix du litre d’essence ordinaire à Montréal.

Montréal a eu droit à une hausse importante du prix de l’essence mardi matin.

Le site Web EssenceQuebec.com, qui vérifie les prix moyens et les prix les plus bas de toutes les régions du Québec, rapporte un bond d’environ 16 ¢ du prix du litre d’essence ordinaire à Montréal, à 1,33 $. En fin de nuit, certains postes d’essence affichaient encore un prix de 1,17 $ pour un litre de carburant ordinaire.

À l’exception de Laval, aucune des autres régions du Québec n’avait encore emboîté le pas en début de soirée. Le meilleur prix, de 1,06 $, était relevé dans les Cantons-de-l’Est. Il était à peine plus élevé en Montérégie et dans les Laurentides.

Le prix du pétrole new-yorkais a terminé en baisse mardi, à 63,73 $US, après avoir atteint son plus haut niveau depuis décembre 2014, déclenchant quelques prises de bénéfices alors que la hausse de la production américaine commence à faire craindre une correction. Le baril de light sweet crude (WTI) est monté lundi jusqu’à 64,89 $US.