Nouvelle charge liée à la marée noire pour BP

Photo: Garde côtière des États-Unis via Getty Images

Londres — Le géant pétrolier britannique BP a annoncé mardi qu’il avait passé dans ses comptes une nouvelle charge de 1,7 milliard de dollars pour financer des indemnisations liées à la marée noire du golfe du Mexique en 2010. Cette somme provient d’une évaluation plus élevée que prévu des demandes de remboursement dans ce dossier. Le groupe indique en outre qu’il s’attend à ce que cette catastrophe lui coûte encore 3 milliards de dollars en 2018. L’explosion de la plateforme pétrolière DeepWater Horizon gérée par BP dans le golfe du Mexique en 2010 avait fait 11 morts et provoqué une marée noire sur 180 000 km2. Entre amendes, indemnisations des victimes et nettoyage des côtes, BP aura payé au total ces dernières années et à la fin de 2017 autour de 65 milliards pour compenser l’impact de ce désastre.