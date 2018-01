Investissement Québec doit-il continuer à prendre des participations dans des sociétés?

La mention du rôle d’Investissement Québec (IQ) dans deux décisions du département du Commerce américain — les sanctions tarifaires contre Bombardier et le papier journal — devrait-elle soulever des questions au sujet de sa mission de financement auprès des entreprises ? Le Devoir a posé la question à deux experts. Réponse : c’est permis et très répandu.

« Ce n’est vraiment pas interdit qu’un gouvernement prenne des participations directes dans le capital d’une entreprise », a rappelé mardi Geneviève Dufour, professeure de droit international économique à l’Université de Sherbrooke.

La décision de Washington d’imposer des droits de 300 % sur les avions CSeries que Bombardier expédiera aux États-Unis et celle consistant à punir les exportateurs de papier journal surviennent dans un contexte où le gouvernement américain se montre plus protectionniste depuis l’élection de Donald Trump.

En gros, le département du Commerce a jugé en 2017 qu’IQ a posé chez Bombardier des gestes qu’un investisseur privé n’aurait pas posés normalement. Il faisait là référence à l’injection de 1 milliard $US visant à prendre 49,5 % de la famille CSeries en 2015-2016. La semaine dernière, il a critiqué deux interventions d’IQ auprès de Kruger, une des papetières visées par la plainte concernant les exportations de papier journal en sol américain.

« Les vérifications consistent à voir si l’investissement est fait dans des conditions normales », a ajouté Mme Dufour. « Est-ce que vous, comme investisseur privé, vous auriez investi dans cette entreprise-là ? Dans le cas de Bombardier, par exemple, est-ce que vous auriez payé ce prix-là ? Est-ce que l’espoir de rentabilité était suffisant ? » En répondant à ces questions, dit-elle, « on peut déterminer si l’investissement est réel ou plutôt une subvention déguisée ».

Dans son plan stratégique 2016-2019, IQ précise que le rendement sur ses fonds propres devrait se situer à 1,56 % pendant cette période, après avoir couvert ses frais et dépenses.

« On peut faire de mauvais investissements aussi. Ça arrive, a-t-elle dit. Ce n’est pas parce qu’on a fait un mauvais investissement que c’est nécessairement une subvention. Mais c’est là tout le travail très fin auquel les gens des instances américaines doivent participer. »

La ministre de l’Économie, Dominique Anglade, a décliné une demande d’entrevue visant à examiner le rôle d’Investissement Québec auprès des sociétés exportatrices dans lesquelles la société d’État détient des participations en actions.

Tout le monde le fait

« Tous les gouvernements de la planète aident leurs entreprises », a dit Michel Nadeau, directeur général de l’Institut de la gouvernance d’organisations publiques et privées (IGOPP). « C’est le devoir d’un gouvernement d’aider ses entreprises et ses citoyens, de différentes façons. »

Les gouvernements doivent en effet « être prudents et intelligents », selon M. Nadeau. Mais Québec a intérêt à prendre des participations dans des sociétés au lieu d’acquérir des débentures ou d’offrir des prêts. « Si la compagnie prend son envol et est vendue à des étrangers, il y a un rendement. »

Le fait d’accuser autrui de jouir d’un avantage déloyal est « de bonne guerre » et ne date pas d’hier, rappelle-t-il. « Chaque pays fait ce qu’il faut pour aider ses entreprises, pour qu’elles créent de l’emploi et exportent les produits d’ici. Les gouvernements ne doivent pas rester les bras croisés. […] Si on ne le fait pas, on est naïf parce que les autres le font, l’Europe, la Chine, les États-Unis discrètement, etc. »