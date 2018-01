Plusieurs banques haussent leurs taux hypothécaires

Toronto — La Banque Royale, la Banque TD et la Banque CIBC ont augmenté leurs taux hypothécaires fixes en évoquant la hausse des rendements du marché obligataire et le raffermissement de l’économie. Les taux ont été haussés d’entre 10 et 15 points de base. La Banque Scotia a indiqué que des changements seraient vraisemblablement apportés bientôt. La Banque de Montréal n’a pas immédiatement répondu aux demandes de renseignements tandis que la Banque Nationale a indiqué ne pas avoir encore pris de décision à ce sujet.