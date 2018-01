L’action d’Air Canada domine en Bourse

Photo: Andrew Vaughan La Presse canadienne

La performance boursière d’Air Canada a dépassé celle de tous les transporteurs nord-américains pour la deuxième année consécutive en 2017. « Nos actions ordinaires se sont appréciées de près de 90 % au cours de l’année, surpassant celles de toutes les autres sociétés aériennes nord-américaines comparables, de même que celles des entreprises comprises dans l’indice Dow Jones U.S. Airlines et l’indice composé S&P/TSX », s’est réjoui Calin Rovinescu, président et chef de la direction d’Air Canada. L’action avait bondi de près de 34 % en 2016 et de 15 % en 2015. Le transporteur souligne qu’il a établi neuf records financiers dans ses résultats du troisième trimestre et que son réseau mondial s’est enrichi de 29 nouvelles destinations.