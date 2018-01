TD achète Layer 6

Photo: Nathan Denette La Presse canadienne

Toronto — Le Groupe Banque TD a annoncé mardi l’acquisition de Layer 6, une entreprise d’intelligence artificielle située à Toronto. Le montant de la transaction n’a pas été dévoilé. La Banque TD affirme que Layer 6 est devenu un « chef de file d’opinion mondial et un pionnier de la création d’expériences réactives et personnalisées fondées sur la connaissance du client dans le secteur des services financiers ». La TD avait acheté en octobre 2017 la firme américaine Kasisto afin d’intégrer son assistant virtuel (chatbot) à ses applications mobiles. Layer 6 analyse différentes données pour apprendre et ensuite prédire les besoins individuels des clients.