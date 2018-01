La Banque mondiale relève sa prévision

Washington — La Banque mondiale a relevé mardi sa prévision de croissance pour 2018 après une année plus solide que prévu, un optimisme teinté néanmoins d’inquiétude pour l’économie mondiale à plus long terme. Le PIB mondial devrait progresser de 3,1 % cette année (soit 0,2 point de pourcentage de plus par rapport à sa prévision de juin), après 3 % en 2017. « Un resserrement abrupt des conditions financières mondiales pourrait compromettre l’expansion », prévient néanmoins l’institution, qui s’inquiète aussi de « l’intensification des restrictions commerciales » et de « la montée des tensions géopolitiques ».