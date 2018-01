Salaire minimum: le gouvernement ontarien surveillera et sévira

Photo: Sean Kilpatrick La Presse canadienne

Le gouvernement de l’Ontario promet de sévir contre les entreprises qui tenteraient, illégalement, de réduire les avantages de leurs employés pour compenser la hausse du salaire minimum dans la province. Ce seuil est passé de 11,60 $ à 14 $ l’heure le 1er janvier. Depuis, on a notamment appris que des franchisés Tim Hortons avaient éliminé les pauses rémunérées et confisqué les pourboires de leurs employés pour maintenir leur marge bénéficiaire. Le ministre ontarien du Travail, Kevin Flynn, a déploré pareille attitude qui, parfois, contrevient à l’esprit de la loi, mais pas à sa lettre. « Nous enquêtons sur les allégations » de violations à la loi, a-t-il prévenu, lundi. Son ministère embauchera jusqu’à 175 nouveaux employés pour s’assurer du respect de la loi et espère résoudre toutes les plaintes dans un délai de 90 jours. Les nouvelles règles prévoient des pénalités plus sévères. Elles permettent aussi l’imposition d’intérêts aux sommes dues à des employés et la publication de l’identité des contrevenants, ce que le ministre Flynn se dit « parfaitement disposé à faire ».