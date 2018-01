Le Québec connaît un nouveau plancher record de chômage

Le chômage au Québec était déjà à son plus bas niveau depuis aussi loin qu’on pouvait reculer dans le temps et il a encore baissé en décembre.

L’ajout de presque 27 000 emplois, dont la forte majorité à temps plein (plus de 19 000), a contribué à diminuer le taux de chômage de 5,4 % à 4,9 % au mois de décembre au Québec, a rapporté vendredi Statistique Canada. Cette mesure abaisse encore un peu plus une marque qui, déjà, n’avait jamais été aussi basse depuis que des données comparables sont disponibles, soit il y a plus de 40 ans, en janvier 1976.

Elle vient boucler une année qui avait commencé avec un taux de chômage de 6,5 % en décembre 2016 et qui a vu, par la suite, l’économie québécoise créer 87 000 emplois (+2,1 %), presque tous à temps plein. Cette progression s’est surtout concentrée dans le secteur des services, notamment dans l’industrie de la finance, des assurances et de l’immobilier (+18 000), des services professionnels, scientifiques et techniques (+16 000) et des services d’enseignement (+13 000), a précisé vendredi l’Institut de la statistique du Québec. L’industrie de l’hébergement et de la restauration a, quant à elle, accuser un recul (–12 000).





L’année de tous les records au Canada

Le Canada n’a pas démérité non plus. Outre le Québec, l’Alberta a aussi profité d’une forte croissance de l’emploi en décembre, alors que toutes les autres provinces ont également enregistré des gains, pour un total de près de 79 000 emplois, principalement à temps partiel. Cette performance a déjoué les prévisionnistes, qui s’attendaient plutôt à un ressac après douze mois de gains consécutifs. À la place, ils ont vu le taux de chômage au Canada reculer de 5,9 % à 5,7 %, ce qui constitue, comme pour le Québec, un creux historique.

Plus de 193 000 emplois ont ainsi été ajoutés à l’économie canadienne au cours des trois derniers mois, ce qui constitue le meilleur trimestre depuis 2010. En 12 mois, il s’est ajouté 423 000 emplois (+2,3 %), la plus forte croissance de l’emploi de décembre à décembre depuis 2002. L’essentiel de ces gains a été le fait de l’emploi à temps plein, alors que l’emploi à temps partiel est demeuré relativement stable. On les a surtout retrouvés dans les secteurs de la fabrication (+86 000) et de la construction (+51 000), ainsi que du côté des services de transport (+57 000), de la finance, de l’assurance et de l’immobilier (+53 000), ainsi que des services professionnels, scientifiques et techniques (+53 000). Beaucoup de travailleurs de 55 ans et plus ont profité de cette hausse (+203 000), mais les 25-54 ans ont également bien fait (+186 000).

Hausse des salaires et des taux d’intérêt

Autre bonne nouvelle, « cette amélioration du marché du travail entraîne une accélération de la croissance des salaires », observe Benoit P. Durocher, économiste principal au Mouvement Desjardins. La variation annuelle du salaire horaire moyen est, en effet, récemment montée à près de 3 %, rappelle-t-il, ce qui vient confirmer les tendances rapportées par les enquêtes auprès des entreprises sur leur rémunération hebdomadaire moyenne.

Ces nouvelles statistiques devraient produire un certain effet sur la Banque du Canada, estime l’économiste. « Ces excellents résultats relancent le débat concernant le moment précis de la prochaine hausse des taux d’intérêt directeurs au Canada. Les probabilités que ce soit en janvier plutôt qu’en mars viennent d’augmenter d’un cran. »

La banque centrale canadienne a haussé le taux de son principal outil d’intervention monétaire à deux reprises en juillet et en septembre de l’an dernier, mais l’a laissé depuis à 1 %.