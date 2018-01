Le taux de chômage a chuté à 4,9 % en décembre au Québec, le plus bas taux enregistré depuis 1976, a annoncé vendredi Statistique Canada.

La création d'emplois a aussi progressé pour un troisième mois consécutif avec l’ajout de 27 000 postes en décembre.

La situation de l'emploi s'avère également très bonne à l'échelle du Canada — le taux de chômage y a aussi atteint un plancher record en décembre, au moment où le pays terminait une année durant laquelle il a créé des emplois à un rythme jamais vu depuis 2002.

Dans son rapport publié vendredi, Statistique Canada révèle que le taux de chômage a baissé pour s’établir à 5,7 % en décembre, comparativement à 5,9 % le mois précédent, atteignant ainsi son niveau le plus bas depuis 1976, année où des données comparables sont devenues disponibles.

Le taux de chômage a reculé le mois dernier alors que l’économie générait 78 600 nouveaux emplois, dont 23 700 à temps complet.

Le rapport sur la population active de l’organisme fédéral indique que l’emploi a augmenté de 2,3 % en 2017, soit sa croissance la plus rapide en 15 ans. Au total, 422 500 nouveaux emplois ont été créés l’an dernier, dont 394 200 postes à temps complet.

C'est le Québec et l’Alberta ont connu les hausses les plus importantes en décembre, chaque province ayant enregistré plus de 26 000 nouveaux emplois. En Alberta, le taux de chômage a reculé de 0,4 point de pourcentage pour s’établir à 6,9 %.

Dans un rapport séparé également publié vendredi, Statistique Canada note que le déficit commercial de marchandises du Canada s’est aggravé pour atteindre 2,5 milliards de dollars en novembre, comparativement à 1,6 milliard de dollars le mois précédent, alors que les importations ont surpassé les exportations.