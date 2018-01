La Pâtisserie de Gascogne met fin à 60 ans d’histoire à Montréal

La Pâtisserie de Gascogne, qui compte plusieurs boutiques dans la grande région de Montréal, a déclaré faillite après 60 ans d’activités commerciales. Certains employés et le syndicat ont été informés mercredi soir que les serrures avaient été changées dans les sept succursales et que l’usine de production serait fermée à compter de 4 heures dans la nuit. Selon le Syndicat des travailleurs et travailleuses unis de l’alimentation et du commerce (TUAC), environ 175 employés ont perdu leur emploi dans les boutiques et à l’usine de production. Dans une note affichée sur la porte de la succursale de Westmount, mise en ligne sur les réseaux sociaux, on apprend que l’entreprise est « dans l’obligation de mettre fin à [ses] opérations pour des raisons commerciales ».