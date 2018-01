Le Dow Jones dépasse les 25 000 points pour la première fois

Wall Street, portée par un indicateur favorable sur l’emploi aux États-Unis, a ouvert en hausse jeudi et emmené le Dow Jones pour la première fois en séance au-dessus de la barre des 25 000 points.

Vers 9 h 55, le Dow Jones Industrial Average, l’indice vedette de Wall Street, avançait de 0,44 %, ou 108,42 points, à 25 031,10 points.

Le Nasdaq, à forte coloration technologique, gagnait 0,20 %, ou 14,03 points, à 7079,56 points.

L’indice élargi S&P 500 progressait de 0,34 %, ou 9,18 points, à 2722,24 points.

La Bourse de New York, soutenue par les prix du pétrole et le secteur technologique, avait déjà terminé à des records mercredi, l’indice S&P 500 clôturant pour la première fois au-dessus du seuil des 2700 points (+0,64 %), le Dow Jones ayant progressé de 0,40 % et le Nasdaq de 0,84 %.

Juste après l’ouverture jeudi, le Dow Jones a franchi un nouveau seuil symbolique, quelques semaines seulement après avoir passé, le 30 novembre, la barre des 24 000 points.

« Les actions américaines poursuivent leur progression de début d’année, dynamisées par une nouvelle dose de données économiques favorables en Chine et en Europe, et un rapport meilleur qu’anticipé sur l’emploi », aux États-Unis, ont commenté les analystes de Schwab.

Les créations d’emplois dans le secteur privé ont bondi en décembre, selon l’enquête mensuelle de la société de services informatiques ADP publiée jeudi, le secteur privé créant 250 000 nouveaux postes après 185 000 en novembre.

« Les chiffres de l’ADP sont considérés comme un prélude aux chiffres sur l’emploi attendus vendredi », a noté Patrick O’Hare de Briefing, ajoutant qu’il est important de noter tout de même que les deux statistiques ne sont pas forcément liées.

Très prises en compte par la banque centrale américaine (Fed) dans l’élaboration de sa politique monétaire, les données mensuelles sur l’emploi sont attendues vendredi.

Les inscriptions hebdomadaires au chômage ont quant à elles légèrement augmenté, trompant les estimations des analystes, selon les chiffres officiels du département du travail.

Le marché obligataire reculait : le rendement des bons du Trésor à 10 ans montait à 2,474 %, contre 2,447 % mercredi soir, et celui des bons à 30 ans avançait à 2,802 %, contre 2,786 % la veille.