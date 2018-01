Wall Street termine à des records

New York — Wall Street, soutenue par les prix du pétrole et le secteur technologique, a terminé à des records mercredi, l’indice S&P 500 clôturant pour la première fois au-dessus du seuil des 2700 points. Selon les résultats définitifs à la clôture, l’indice élargi S&P 500 a avancé de 17,25 points, ou 0,64 %, à 2713,06 points. Le Dow Jones Industrial Average, l’indice vedette de la Bourse de New York, a pris 98,67 points, ou 0,40 %, à 24 922,68 points. Le Nasdaq, à forte coloration technologique, a gagné 58,63 points, ou 0,84 %, à 7065,53 points.