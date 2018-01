Une année record pour le Port de Montréal

Le Port de Montréal vise une croissance d’environ 4 % du trafic de marchandises en 2018, misant sur l’accord de libre-échange avec l’Europe. L’année 2017 a connu une croissance de 7 %, pour atteindre le niveau record de 38 millions de tonnes de fret. Un succès attribuable à la vigueur de l’économie, à la croissance des échanges avec l’Asie et à l’inversion de la canalisation 9B d’Enbridge, selon la direction du Port de Montréal. Avec le 150e anniversaire du Canada et le 375e anniversaire de Montréal, 2017 a aussi été une année record pour les croisières, le port de Montréal ayant accueilli 50 bateaux et 114 527 passagers et membres d’équipage, soit 33 % de plus qu’en 2016. En 2018, le Port espère une croissance de 14 %, à 130 000 passagers.