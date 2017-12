La confiance des consommateurs américains glisse en décembre

La confiance des Américains envers leur économie a été plus faible ce mois-ci qu’en novembre, mais l’esprit est bon dans l’ensemble durant la saison des achats des fêtes.

Le Conference Board a indiqué mercredi que son indice de confiance des consommateurs avait glissé à 122,1 en décembre, par rapport à un taux révisé de 128,6 en novembre. Selon l’économiste du Conference Board Lynn Franco, les attentes des consommateurs demeurent tout de même à des niveaux élevés, laissant croire que la croissance économique aux États-Unis poursuivra sur son élan à tout le moins pour la première moitié de 2018.

L’indice du groupe de recherche évalue la perception des consommateurs sur les conditions présentes de l’économie et sur les perspectives pour les six prochains mois. Leur perception des conditions présentes a grimpé au plus haut niveau depuis juin 2001. Toutefois, leurs attentes pour les six prochains mois étaient au plus bas niveau depuis novembre 2016.

Les prévisionnistes avaient anticipé un recul de l’indice ce mois-ci par rapport aux sommets de novembre, mais il a retraité de façon plus marquée que ce qui avait été prévu. « Il s’agit d’un signe inattendu de faiblesse au coeur du principal stimulant de la croissance économique aux États-Unis. Je ne suis pas sûr que cela se traduira par des dépenses des consommateurs plus faibles, mais il faut certainement garder cela à l’oeil », a soutenu Jennifer Lee, économiste principale à BMO Marchés des capitaux.