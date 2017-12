Potash et Agrium ont le feu vert

Photo: iStock

Calgary — Deux des plus grandes entreprises d’engrais au Canada ont dit avoir obtenu l’autorisation réglementaire finale pour conclure une fusion entre égaux qui avait été d’abord annoncée il y a plus de 18 mois. Le groupe combiné Potash et Agrium sera désigné Nutrien après la conclusion de l’entente le 1er janvier, assujettie aux conditions usuelles. Afin d’obtenir l’approbation de la part de la Commission fédérale du commerce aux États-Unis, la société de Calgary Agrium avait proposé de vendre une usine de production de phosphate de l’Idaho et une usine d’acide nitrique de l’Ohio. La Commission a annoncé mercredi avoir accepté les ventes d’actifs, qui feront l’objet d’une consultation jusqu’au 29 janvier. Les actions de Nutrien doivent commencer à être négociées sur les bourses de Toronto et de New York le 2 janvier avec le symbole NTR. Les actions des deux entreprises indépendantes seront suspendues au même moment et retirées de la cotation.