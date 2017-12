Les exportations du Québec reculent

Les exportations vers les États-Unis ont augmenté de 3,9% en octobre et représentent 71,6% du total québécois.

Le commerce extérieur du Québec est en recul en octobre. Mais sa contribution à l’économie demeure positive depuis le début de l’année.

Les exportations du Québec ont diminué de 3,6 % en octobre 2017 alors que celles du Canada sont en hausse de 2,9 %. Toutefois, au cumul pour les dix premiers mois de 2017, l’augmentation est de 2,9 % en regard du niveau enregistré pour la période correspondante de 2016, la hausse étant de 2,2 % au Canada, indique l’Institut de la statistique du Québec (ISQ).

Les exportations vers les États-Unis ont augmenté de 3,9 % en octobre et représentent 71,6 % du total québécois. Vers l’Europe, elles ont diminué de 7,6 % et constituent 13,4 % des exportations. Elles ont diminué de 15,5 % vers l’Asie, qui représente 7 % des exportations québécoises.

Pour leur part, les importations du Québec ont reculé de 2,7 % en octobre, contre une baisse de 3,9 % des importations canadiennes. Leur volume cumulatif pour les dix premiers mois affiche une croissance de 2,9 % en glissement annuel, de 3,5 % au Canada.

Par région, les importations en provenance des États-Unis ont augmenté de 5,3 % en octobre et représentent 35 % du total québécois. Celles en provenance de l’Europe s’accroissent de 9,5 % et constituent 28,5 % des importations québécoises. Enfin, les importations en provenance de l’Asie ont diminué de 4,2 % et représentent 21,4 % du total québécois.